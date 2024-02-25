Мир 25 февраля 2024, 09:50 Беглых преступников заподозрили в убийстве пары из США в Карибском море Полиция Гренады не исключила убийство пары из США на яхте беглыми преступниками Unsplash

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Полиция Гренады обнаружила пустую яхту у берегов Сент-Винсента в Карибском море, судно принадлежало семейной паре из США. Об этом сообщило агентство Reuters.

В полиции предположили, что супругов могли убить заключенные, сбежавшие из Гренады.

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«При осмотре было обнаружено, что яхта подверглась обыску, и было очевидно, что имел место акт насилия», — отметили в Карибской сети охраны и безопасности (CSSN).

Журналисты добавили, что в главной каюте судна сотрудники полиции обнаружили много следов крови. В яхтном клубе Salty Dawg рассказали, что пропавшие американцы были опытными моряками. Они провели зиму в плавании вдоль восточного побережья США, а затем направились в Карибское море.

Ранее в Севастополе обнаружили яхту, похищенную российскими туристами на островах Антигуа и Барбуда. Аферисты перегнали судно стоимостью в 30 миллионов рублей из Карибского моря в Россию и сдавали его в аренду для морских прогулок.