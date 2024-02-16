Криминал 16 февраля 2024, 11:24 Похищенную на Карибских островах яхту нашли в Севастополе ФТС: в Севастополе задержали яхту, похищенную туристами из России на Карибах

Читать 360tv в

Похищенную российскими туристами на Карибских островах яхту задержали в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Российские туристы отдыхали в 2019 году на островах Антигуа и Барбуда. Там соотечественники взяли напрокат парусно-моторную яхту. Она принадлежала иностранной чартерной компании и стоила около 30 миллионов рублей. Россияне перегнали яхту на родину. Один из аферистов зарегистрировал судно по поддельным документам.

Реклама

Провернув махинацию, они организовали бизнес в России. Аферисты начали сдавать яхту под флагом РФ в аренду для морских прогулок по отечественному и турецкому побережью Черного моря.

«Там транспортное средство и попало в поле зрения оперативников Севастопольской таможни», — уточнили в ведомстве.

Яхту задержали. Специалисты провели экспертизу и установили, что судно имеет два идентификационных номера. Один из них — поддельный, его нанесли «кустарным способом». Также яхту не задекларировали. Она не имеет статуса иностранного товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила восемь миллионов рублей.

Собственник яхты подтвердил информацию о краже. Королевская полиция Антигуа и Барбуды завела уголовное дело. Главаря преступной банды объявили в международный розыск.

Севастопольская таможня возбудила уголовные дела по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей и о легализации имущества, приобретенного преступным путем.