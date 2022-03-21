Депутат Гутенев прокомментировал возможный выход России из Всемирной торговой организации

Проект о денонсации Россией протокола о присоединении страны к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО) внесли в Госдуму. Это для RT прокомментировал депутат Госдумы Владимир Гутенев.

По словам Гутенева, в организации существуют двойные стандарты и Россия не обладает там правом голоса. Присутствие России в ВТО ничего ей не дает, считают депутаты. Работа должна вестись внутри страны.

«Необходимо усиливать помощь малому и среднему бизнесу, снижать административную нагрузку, давать больше свободы предпринимательству для нахождения новых логистических путей поставок и надежных поставщиков», — отметил Гутенев.