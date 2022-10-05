Госдолг США впервые превысил отметку в $31 трлн | 360°

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Госдолг США впервые превысил отметку в $31 трлн

Минфин США: госдолг страны впервые в истории превысил отметку в 31 триллион долларов

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Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 31 триллион долларов, сообщили в Минфине страны. Там отметили, что основными держателями долговых обязательств являются частные лица.

По состоянию на 3 октября, госдолг США составляет 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента. На долю частных лиц приходится более 24 триллионов. Еще почти семь триллионов американские власти задолжали правительствам иностранных государств.

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Проблемы с выплатами государственного долга испытали и власти Украины. Минфин Германии сообщил, что группа кредиторов поддержала прошение украинского руководства на отсрочку обслуживания задолженностей с 1 августа и до конца 2023 года.

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В начале лета Счетная палата России заявила об уменьшении размера госдолга с начала года. В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 апреля задолженность составила 57 143,2 миллиона долларов. Это на 4,3% меньше, чем было 1 января. В первом квартале РФ увеличила расходы на обслуживание своего внешнего госдолга на 41,2%.

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