Мир 31 марта 2024, 15:12 Батарейки от марсианской миссии NASA нашли в дронах ВСУ Российские специалисты обнаружили в дронах ВСУ батарейки марсианской миссии NASA РИА «Новости»

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Аккумуляторную батарею марсианской миссии NASA нашли в FPV-беспилотнике ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Специалист предположил, что Украина собирала первые беспилотники при поддержке американской стороны. Кузякин подчеркнул, что это очень дорогие батареи, которые не устанавливают на технику кустарного производства.

В ЦКБР также обнаружили, что в трофейных БПЛА ВСУ используются алюминиевые сплавы из американской космической программы.

По словам Кузякина, 30% алюминиевого сплава приходилось на присадки, которые обеспечивают стабильность металла в вакууме. Но для ударных дронов такие технологии не нужны, подытожил он.

Ранее российские «охотники» на БПЛА заявили, что на Запорожском направлении ежедневно уничтожают до 60 БПЛА противника.