Спецоперация 31 марта 2024, 10:39 Бойцы на Запорожском направлении уничтожают до 60 дронов ВСУ ежедневно РИА «Новости»: до 60 дронов ВСУ уничтожают ежедневно на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы 42-й дивизии ВС России уничтожают до 60 дронов-камикадзе ВСУ в день на Запорожском направлении. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на командира подразделения.

По словам собеседника агентства, каждый день бойцы борются с дронами-камикадзе. Украинские беспилотники мешают российским пехотинцам передвигаться, добавил он.

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«Чем больше посадим, тем больше парней вернутся домой к своим родным», — добавил командир подразделения.

«Охотники» на БПЛА противника сбивают тяжелые дроны «Баба-Яга» и беспилотники-разведчики «Лелека». Первые летают в основном ночью, а вторые — несколько раз в неделю в целях разведки обстановки, подытожил боец.

Ранее российские военные поразили центр управления БПЛА ВСУ на Авдеевском направлении.