Басурин назвал очень тяжелой гуманитарную ситуацию в Донбассе

Гуманитарная ситуация в Донецкой Народной Республике очень тяжелая. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация не сказать, что аховая, но реально очень тяжелая. Например, укронацисты подожгли Адвеевский коксохимический завод. Это действующее химическое предприятие, снабжающее большую часть Авдеевки теплом. Но они его подожгли и никого туда не подпускают, никакие службы не могут подъехать. Это может произойти катастрофа!» — сказал он.

По его словам, на предприятии производят кокс, выделяется много вредных химических веществ. Если токсичное облако начнет распространяться, то оно накроет Авдеевку и Донецк. По мнению Басурина, все это еще раз доказывает, что украинские власти не думают о людях.

«Не только о Донбассе, о людях вообще не думает!» — заключил он.

По последним данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике менее чем за 10 минут.