Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за десять минут

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике менее чем за 10 минут. Об этом сообщило в Теlеgrаm-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По информации представительства ДНР, обстрел произошел в 8:23, всего украинские силовики выпустили 25 снарядов калибром 122 миллиметра по направлению населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая и населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Минеральное.

Кроме того, обстрел населенного пункта Пантелеймоновка был зафиксирован в 08:30, он производился со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая.

Утром 14 марта стало известно, что украинские войска обстреляли поселок городского типа Верхнеторецкое, выпустив шесть снарядов калибра 122 миллиметра. О пострадавших не сообщалось.

Президент Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля сообщил о начале спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что необходимо прекратить геноцид и издевательство над населением Донбасса. Главными целями спецоперации российский лидер также назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.