Украинские власти не обеспечили 31 марта безопасность гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя в Запорожье мирных жителей и иностранцев. Действия националистов официальная власть страны контролировать не способна.

В Минобороны РФ подчеркнули, что гуманитарную операцию по вывозу людей из города с промежуточным пунктом в Бердянске сорвали.

«Заявленная гуманитарная операция была подло и цинично сорвана киевскими властями, которые фактически оказались не способны контролировать неонацистски настроенных боевиков и обеспечить безопасность указанного коридора», — подчеркнули в ведомстве.

С утра четверга участок маршрута, прилегающий к Мариуполю, неоднократно обстреливали из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Огонь вели подразделения ВСУ и украинские националисты. Из-за этого гуманитарная колонна из Бердянска пройти в город не смогла.

Представителей УВКБ ООН и МККК о предстоящей операции уведомили, однако организации не приняли в ней никакого участия и не повлияли на украинскую сторону в плане обеспечения режима тишины.