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    31 марта 2022, 21:55

    Власти Украины не способны контролировать националистов — Минобороны РФ

    Минобороны РФ: эвакуацию из Мариуполя в Запорожье сорвали украинские националисты

    Александра Ломейко

    Украинские власти не обеспечили 31 марта безопасность гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя в Запорожье мирных жителей и иностранцев. Действия националистов официальная власть страны контролировать не способна.

    В Минобороны РФ подчеркнули, что гуманитарную операцию по вывозу людей из города с промежуточным пунктом в Бердянске сорвали.

    «Заявленная гуманитарная операция была подло и цинично сорвана киевскими властями, которые фактически оказались не способны контролировать неонацистски настроенных боевиков и обеспечить безопасность указанного коридора», — подчеркнули в ведомстве.

    С утра четверга участок маршрута, прилегающий к Мариуполю, неоднократно обстреливали из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Огонь вели подразделения ВСУ и украинские националисты. Из-за этого гуманитарная колонна из Бердянска пройти в город не смогла.

    Представителей УВКБ ООН и МККК о предстоящей операции уведомили, однако организации не приняли в ней никакого участия и не повлияли на украинскую сторону в плане обеспечения режима тишины.