Мир 10 января 2024, 10:22 Бастующие машинисты нарушили движение поездов в Германии Забастовка машинистов началась в Германии IMAGO/nordphoto GmbH / Engler/globallookpress

Читать 360tv в

В Германии в ночь на 10 января началась массовая забастовка членов профсоюза машинистов GDL. Движение поездов в стране оказалось «сильно ограничено», предупредил главный немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn в соцсети Х.

В стране отменяют поезда, перекрываются дороги. Жителям предложили по возможности не ездить по железной дороге до окончания протестов. По данным профсоюза, оно намечено на 20:00 по московскому времени 12 января.

Профсоюз требует повышения зарплаты и выплаты премий, компенсирующих инфляцию, а Deutsche Bahn готова выплатить единоразовую премию и повысить зарплату машинистов лишь временно и на 11%. Периодические забастовки железнодорожников проходят уже с ноября.

Пару дней назад дороги в Германии перекрыли тракторы с протестующими фермерами. Аграрии в разных немецких городах выступили за увеличение зарплат, снижение налогов и против отмены льгот. Протесты проходили под контролем правоохранительных органов.