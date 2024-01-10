10 января 2024, 10:22
Бастующие машинисты нарушили движение поездов в Германии
Забастовка машинистов началась в Германии
В Германии в ночь на 10 января началась массовая забастовка членов профсоюза машинистов GDL. Движение поездов в стране оказалось «сильно ограничено», предупредил главный немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn в соцсети Х.
В стране отменяют поезда, перекрываются дороги. Жителям предложили по возможности не ездить по железной дороге до окончания протестов. По данным профсоюза, оно намечено на 20:00 по московскому времени 12 января.
Профсоюз требует повышения зарплаты и выплаты премий, компенсирующих инфляцию, а Deutsche Bahn готова выплатить единоразовую премию и повысить зарплату машинистов лишь временно и на 11%. Периодические забастовки железнодорожников проходят уже с ноября.
Пару дней назад дороги в Германии перекрыли тракторы с протестующими фермерами. Аграрии в разных немецких городах выступили за увеличение зарплат, снижение налогов и против отмены льгот. Протесты проходили под контролем правоохранительных органов.
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