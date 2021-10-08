Басте, Ирине Круг и Елке задумали запретить въезд на Украину

Представители Крымско-татарского ресурсного центра (КРЦ) в Киеве предложили СБУ запретить въезд на Украину трем российским звездам: Басте, Елке и Ирине Круг. Информация об этом появилась на сайте КРЦ.

«Просим проверить информацию относительно незаконного посещения временно оккупированной территории Крыма и Севастополя гражданами РФ Ириной Воробьевой и Елизаветой Иванцив. В случае выявления нарушений украинского законодательства применить ограничительные меры», — говорится в письме.

В организации также отметили, что Елка не давала концертов в Крыму, но могла там находиться во время одного фестиваля. Также центр попросил рассмотреть применение санкций в отношении Басты. Они хотят, чтобы ему повторно запретили въезд на Украину, так как его последние визиты вызвали большой общественный резонанс. Ближайший концерт рэпера в Киеве должен состояться 19 декабря. Официальных решений по поводу артистов пока нет.

Накануне в Днепре активисты организовали акцию протеста против выступления Ирины Круг. Причиной стало ее выступление в Крыму. Людей, которые купили на ее концерты билеты в Днепре, они обвинили в «финансировании врага и в измене Украине».