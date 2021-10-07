Акция против концерта российской певицы Круг прошла на Украине

В Днепре прошла акция против концерта российской певицы Ирины Круг. Причиной стало ее выступление в Крыму. По данным сайта «Телевизионной службы новостей» (ТСН), задержанных и пострадавших нет.

Журналисты назвали акцию для посетителей концерта «коридором позора». Активисты заявили, что исполнительница выступала в аннексированном Россией Крыму. За концерт зрители заплатили от 700 до двух тысяч гривен (около 27–77 долларов). За это митингующие обвинили людей в «финансировании врага и в измене Украине».

В Летнем театре, где выступала певица, дежурили почти 1,5 тысячи полицейских во время акции протеста. Однако задержанных и пострадавших нет. Начальник полиции Днепропетровской области Владимир Богонис заявил, что изначально они обращались в Службу безопасности, чтобы уточнить, имеет ли право певица выступать на Украине. Им ответили, что никаких запретов на выступление у нее нет.

Зимой жена российского шансонье и барда Михаила Круга Ирина рассказала, что заказчик убийства приезжал к ней в гости после гибели ее мужа.