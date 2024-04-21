Мир 21 апреля 2024, 19:35 Башар Асад спрогнозировал исход конфликта на Украине Асад: СВО исправит ход истории и закончится победой России РИА «Новости»

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Россия достигнет целей проводимой ею специальной операции на Украине. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил глава Сирии Башар Асад.

«Спецоперация исправит ход истории», — подчеркнул сирийский лидер.

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По его словам, Россия сопротивляется вмешательству США и ЕС во внутренние дела других стран и укрепляет стабильность в мире.

Также он отметил, что Запад попытался внести разлад между украинцами и русскими, которые на самом деле являются одним народом с некоторыми языковыми различиями.

Ранее Асад заявил, что президент Украины Владимир Зеленский был значительно успешнее в роли комедианта, чем главы государства. Кроме того, президент Сирии прокомментировал, как на нем отразились санкции, введенные Зеленским. Асад пошутил, что персональные рестрикции вызвали «нервное расстройство».