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    16 сентября 2020, 08:55

    Барбадос решил не признавать королеву Елизавету II главой страны

    Дарья Бунякова

    Власти Барбадоса решили объявить страну республикой с 2021 года. После этого королева Великобритании Елизавета II не будет признаваться главой страны, заявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мейсон.
    Барбадос решил не признавать королеву Елизавету II главой страны

    «Пришло время оставить позади наше колониальное прошлое. Жители Барбадоса хотят главу государства барбадосца. Это окончательное заявление об уверенности в том, кто мы и чего мы можем достичь. Барбадос сделает следующий логический шаг на пути к полному суверенитету и станет республикой», — привел слова Мейсон портал Loop Barbados.

    Генерал-губернатор добавила, что страна будет объявлена республикой во время 55-й годовщины независимости. Это произойдет в 2021 году. По словам Мейсон, Барбадос получил независимость более полувека назад, поэтому можно не сомневаться в способности страны к самоуправлению. Сейчас главой государства является королева Елизавета II.

    Елизавета II — глава Содружества Наций и действующий монарх 15 независимых государств. К ним относятся Австралия, Канада, Ямайка, Новая Зеландия, Багамские острова и другие. Барбадос стал независимым в 1966 году, но до сих пор входит в состав Содружества.

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