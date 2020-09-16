Барбадос решил не признавать королеву Елизавету II главой страны

Власти Барбадоса решили объявить страну республикой с 2021 года. После этого королева Великобритании Елизавета II не будет признаваться главой страны, заявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мейсон.

«Пришло время оставить позади наше колониальное прошлое. Жители Барбадоса хотят главу государства барбадосца. Это окончательное заявление об уверенности в том, кто мы и чего мы можем достичь. Барбадос сделает следующий логический шаг на пути к полному суверенитету и станет республикой», — привел слова Мейсон портал Loop Barbados.

Генерал-губернатор добавила, что страна будет объявлена республикой во время 55-й годовщины независимости. Это произойдет в 2021 году. По словам Мейсон, Барбадос получил независимость более полувека назад, поэтому можно не сомневаться в способности страны к самоуправлению. Сейчас главой государства является королева Елизавета II.

Елизавета II — глава Содружества Наций и действующий монарх 15 независимых государств. К ним относятся Австралия, Канада, Ямайка, Новая Зеландия, Багамские острова и другие. Барбадос стал независимым в 1966 году, но до сих пор входит в состав Содружества.