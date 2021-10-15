Банкомат в Свердловской области взорвали и украли все деньги

В Свердловской области неизвестные взорвали банкомат и украли все деньги. Их разыскивает полиция. Об этом сообщило ИА Nation News.

Кража произошла в сетевом магазине. Неизвестные взорвали банкомат и украли из него все деньги. На это ушло около минуты.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников. Сумма ущерба выясняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина вломился в частный дом в Пензенской области и украл бензопилу.