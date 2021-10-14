14 октября 2021, 22:06
Мужчина вломился в чужой дом и украл бензопилу в Пензенской области
Задержан подозреваемый в краже бензопилы
Мужчина вломился в частный дом в Пензенской области и украл бензопилу. Подозреваемый задержан, сообщила «Пенза-Пресс».
Как рассказал владелец дома, приехав на дачу из города, он увидел, что замки на доме и на мотоблоке сорваны. Однако после осмотра он понял, что ничего из вещей не пропало, кроме бензопилы, хранившейся на видном месте.
Полицейские задержали 28-летнего подозреваемого, молодой человек признался в краже и находится под подпиской о невыезде.