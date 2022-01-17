Банкир в бегах заявил, что не начинал протесты в Казахстане

Банкир в бегах Мухтар Аблязов, который сейчас находится во Франции, заявил, что не причастен к началу протестов в Казахстане 2 января, но отдавал указания к действиям 3 и 4 января, когда власти уже вернули цены на сжиженный газ к прежним показателям.

«Мы организовываем протесты каждые три недели, чтобы вы знали. 16 декабря — раз, 20 ноября — два, 23 октября — три. Другой вопрос, что именно вот этот протест, 2 января, когда люди вышли с требованиями снизить цены на сжиженный газ, мы к этому не имеем никакого отношения», — признался Аблязов РИА «Новости».

По его словам, первые протесты были стихийными, а уже потом оппозиция решила ими воспользоваться. Банкир сказал, что 3 января вышел в прямой эфир и призвал присоединиться и поддержать, а 4 января уже вынес порядок действий, который в том числе предполагал захват административных учреждений. Потом его сторонники управляли протестами по всей стране. Аблязов уточнил, что у его команды есть штаб в Киеве, который уже предоставил протестующим лидеров — им не нужно было искать своих.