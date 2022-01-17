Беглый банкир признался, что призывал протестующих к захвату административных зданий в Казахстане

Представители оппозиционных кругов в Казахстане призывали протестующих на массовых митингах в Казахстане к захвату административных зданий. Об этом РИА «Новости» заявил беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, в настоящее время проживающий во Франции.

«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово) „постучаться“. Занимать — это заполнять собой», — заявил Аблязов, добавив, что именно такой план действий был прописан в неком алгоритме.

Банкир отметил, что изначально в плане действий не было погромов. Он обвинил в мародерстве и организации стрельбы провокаторов.

После повышения в Казахстане розничных цен на сжиженный газ во многих городах страны вспыхнули протестные акции, в ходе которых погибли 225 человек.

Из-за погромов в стране ввели режим чрезвычайного положения до 19 января. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и попросил о помощи миротворцев по линии ОДКБ.