Мир 05 декабря 2023, 18:34 Банкам Кипра запретили операции с российским рублем Запрет на операции с рублем ввели в банках Кипра перед приездом сотрудников ФБР РИА «Новости»

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Власти Кипра предписали банкам остановить операции с российским рублем перед началом расследования 29 дел о нарушениях санкций в отношении России. В республике ожидают приезд американских силовиков, в том числе сотрудников ФБР, сообщил сайт Politis.

По данным журналистов, на Кипр приедут 24 американца — полицейские, сотрудники ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями. Они окажут содействие правительству Кипра в рассмотрении дел, связанных с антироссийскими санкциями.

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В материале отметили, что власти следуют «политике репрессий» в надежде восстановить репутацию финансового сектора республики после обвинений в помощи по обходу санкций.

Кипр поддержал западные санкции против России, однако это обернулось крупными потерями. В российской дипмиссии в республике сообщили, что государство лишилось более одного миллиарда евро.

На фоне западного давления Россия стала усиливать сотрудничество со странами, которые так же находятся под санкциями. В частности, во вторник главы МИД России и Ирана подписали декларацию о противодействии экономическим рестрикциям.