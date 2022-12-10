Мир 10 декабря 2022, 02:54 Банкам Казахстана разрешили проводить операции по картам «Мир» США разрешили банкам Казахстана обслуживать карты «Мир» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Казахстанские банки получили разрешение на работу с российской платежной системой «Мир». Об этом сообщило Агентство по регулированию финансового рынка страны.

Кредитные организации получили письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Минфина США. В нем говорится об отсутствии возражения против использования банковских карт «Мир» частными лицами.

Реклама

«Речь идет о гражданах, которые эмигрировали из России в Казахстан», — уточнил регулятор.

Реклама

Казахстан заверил, что операции внутри платежной системы будут находится «под особым контролем». Это связано с тем, что ее могут применять для обхода ограничительных мер против России.

Теперь казахстанские банки будут принимать платежи и переводы по картам «Мир», а физические лица смогут получать наличные в банкоматах.

Ранее несколько банков Киргизии заявили об отказе работать с российскими картами «Мир». Это связано со страхом столкнуться с санкциями США. Замглавы Нацбанка Куленбеков считает, что работа с картой «Мир» может спровоцировать проблемы в функционировании банковской системы.