19 апреля 2024, 03:03
Банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ
Американский банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ в немецкий федеральный суд. JP Morgan Chase потребовал от российской финансовой организации прекратить попытки взыскать 439,5 миллиона долларов с заблокированного счета.
ВТБ через суд в России потребовал от JP Morgan Chase вернуть заблокированные 439,5 миллиона долларов. Американский банк посчитал это нарушением двустороннего соглашения, которое предписывает решать споры в суде Нью-Йорка.
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Американский банк также заявил, что законодательство США запрещает выплачивать замороженные средства.
Дочернюю компанию ВТБ Банка в Европе в начале апреля вычеркнули из санкционного списка США. Речь идет о VTB Bank Europe, который базируется во Франкфурте-на-Майне в Германии.
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