Мир 19 апреля 2024, 03:03 Банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американский банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ в немецкий федеральный суд. JP Morgan Chase потребовал от российской финансовой организации прекратить попытки взыскать 439,5 миллиона долларов с заблокированного счета.

ВТБ через суд в России потребовал от JP Morgan Chase вернуть заблокированные 439,5 миллиона долларов. Американский банк посчитал это нарушением двустороннего соглашения, которое предписывает решать споры в суде Нью-Йорка.

Реклама

Американский банк также заявил, что законодательство США запрещает выплачивать замороженные средства.

Дочернюю компанию ВТБ Банка в Европе в начале апреля вычеркнули из санкционного списка США. Речь идет о VTB Bank Europe, который базируется во Франкфурте-на-Майне в Германии.