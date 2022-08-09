Бангладеш заявил о желании сотрудничать с Россией

Бангладеш собирается договориться с Москвой о поставках российской нефти, несмотря на санкции. Об этом РИА «Новости» рассказал посол Бангладеш в России Камрул Ахсан.

«Сейчас мы пытаемся обратить внимание России на себя. <…> Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти. Хотя я знаю, что это подпадает под санкции США. Но мы открыты для переговоров с Россией», — заявил он.

Еще он рассказал, что Россия помогает Бангладеш в строительстве АЭС стоимостью 14 миллиардов долларов, а у «Газпрома» контракт на разведку газовых месторождений в стране.

«В Бангладеш проживает 170 миллионов человек, хотя размер территории небольшой. Но 17% составляет средний класс, они могут купить все что угодно. Это 32 миллиона людей, то есть готовый рынок», — заявил посол Бангладеш.

Ранее европейские СМИ писали, что в попытках отказаться от поставок российского газа, Евросоюз вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках. Так, проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Бангладеш и Пакистане.