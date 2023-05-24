Мир 24 мая 2023, 11:00 Бангладеш сообщила о готовности покупать нефть в России Премьер Бангладеш Хасина сообщила о готовности покупать нефть в России при доступных ценах РИА «Новости»

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Власти Бангладеш готовы рассмотреть вариант с закупкой нефти в России, если ее предложат по доступной цене. Об этом на экономическом форуме в Дохе сообщила премьер-министр страны Шейх Хасина, ее слова привел ТАСС.

«Если нефть есть по доступной цене и в наличии, то мы, конечно, будем ее покупать. Почему нет? Мы открыты для этой возможности», — сказала она.

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Глава правительства отметила, что Бангладеш открыта для налаживания партнерских отношений со всеми государствами.

«В мире происходит много конфликтов, но мы не занимаем сторону и не вмешиваемся. Нам необходимо думать о развитии своей страны, чтобы наш народ жил как можно лучше», — добавила Хасина.

Также премьер признала, что в Бангладеш есть проблемы с энергетикой из-за высоких цен, но кабинет министров делает все для поддержки населения.

В феврале Бангладеш запретила заход в порты страны 69 российским судам.