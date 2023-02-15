Мир 15 февраля 2023, 09:20 Бангладеш запретил заход 69 российских судов в порты страны ТАСС: посольство РФ в Бангладеш подтвердило запрет захода 69 судов в порты страны РИА «Новости»

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Российским судам запретили заходить в порты Бангладеш, всего ограничение коснулось 69 сухогрузов. Об этом ТАСС рассказали в российском посольстве в республике.

«Этот шаг вовсе не означает прекращения поставок товаров в это государство, лишь конкретные суда попали под ограничения», — отметили в дипломатическом представительстве.

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МИД Бангладеша уже передал российским представителям список из 69 судов, которым запретили заход в порты из-за риска попасть под вторичные санкции со стороны США.

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«На поставки пшеницы ограничения не распространяются, экспорт идет по-прежнему. С июля 2022 года по январь 2023 года суммарно отгрузили свыше 900 тысяч тонн зерна», — добавили в посольстве.

Также в соответствии с графиком идут поставки для АЭС «Руппур», подчеркнули в дипведомстве.

Ранее посол республики в России Камрул Ахсан сообщил, что Бангладеш намерен продолжать сотрудничество и договориться о закупке отечественной нефти.