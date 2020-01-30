Балтийский транзит назвали угрозой белорусским НПЗ

Белоруссия многое потеряет, если предпочтет балтийский транзит нефти российскому. Нефтеперерабатывающая отрасль страны в итоге станет нежизнеспособной.

Подобный прогноз в беседе со «Sputnik Латвия» озвучил руководитель центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов.

Для перевалки черного золота транзитных мощностей Латвии и Литвы недостаточно. К тому же из-за увеличенных сроков доставки сырья балтийский транзит не обеспечит необходимую нагрузку для белорусских НПЗ. Ситуация закончится крахом нефтеперерабатывающего бизнеса.

Солозобов заметил, что для работы нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии с минимальной загрузкой нужно принимать два терминала в неделю. Однако речь идет о двухнедельной доставке.

«Логистика не работает — экономика не работает. Доходов от такой переработки не будет», — пояснил специалист.

Прибалтику, добавил он, интересует только загрузка собственных портов. Причем страны рассчитывают обеспечить ее за счет возникших у белорусской стороны проблем. Предложение имеет и политическую окраску: отношения Минска с ЕС станут «более тесными».

Цены на поставки нефти Россия и Белоруссия пока не согласовали. Александр Лукашенко не скрывает, что ищет альтернативные источники. Не исключено, что Минск будет качать американскую или саудовскую нефть. Она пойдет через Польшу по нефтепроводу «Дружба». Белорусский лидер также поручил провести переговоры по поставке нефти с Казахстаном.