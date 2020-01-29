Лукашенко решил закупать нефть у Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обязал кабинет министров провести переговоры с Казахстаном по поставкам нефти и подписать договор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Отмечается, что соглашение о закупках нефти белорусский кабмин должен подписать «в пределах одобренного проекта».
Как сообщил портал «Утро.ру», власти Белоруссии не прекращают работу по поиску альтернативных источников импорта нефти и изучению логистики ее прокачки.
Ранее власти Казахстана согласились провести встречу с белорусскими делегатами по вопросу закупок нефти.