    29 января 2020, 22:01

    Лукашенко решил закупать нефть у Казахстана

    Ирина Нагайникова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко обязал кабинет министров провести переговоры с Казахстаном по поставкам нефти и подписать договор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
    Лукашенко решил закупать нефть у Казахстана

    Отмечается, что соглашение о закупках нефти белорусский кабмин должен подписать «в пределах одобренного проекта».

    Как сообщил портал «Утро.ру», власти Белоруссии не прекращают работу по поиску альтернативных источников импорта нефти и изучению логистики ее прокачки.

    Ранее власти Казахстана согласились провести встречу с белорусскими делегатами по вопросу закупок нефти.