Псаки подтвердила намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден планирует снова побороться за пост президента страны в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Да, таковы его намерения», — ответила Псаки на вопрос журналиста о намерении Байдена баллотироваться на второй срок.

Ранее американские СМИ писали, что глава Вашингтона хочет снова участвовать в президентской гонке, несмотря на снижение своих рейтингов. Информацию этих публикаций подтвердила пресс-секретарь Белого дома.

Сейчас Байдену 79 лет. Его действия в качестве президента страны положительно оценивают меньше половины населения. Согласно данным ноябрьского опроса, американского лидера поддерживают лишь 38% избирателей. Многие полагают, что в 2024 году демократы выберут вместо Байдена 57-летнюю Камалу Харрис. Она занимает должность вице-президента США.

В минувшие выходные Байден покинул военный госпиталь Уолтера Рида, где проходил плановое медицинское обследование. Он заверил, что отлично себя чувствует и находится в великолепной форме. На время обследования президент передавал свои полномочия Харрис.