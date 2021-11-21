Президент США Джо Байден захотел принять участие в следующих выборах, которые пройдут в 2024 году. О своих намерениях пойти на второй срок американский лидер сообщил сторонникам. Об этом написала газета The Washington Post.

Такие заявления Байдена стали озвучивать, потому что многие демократы уверены: он не станет принимать участие в следующих выборах. К 2024 году Байдену исполнится 81 год. При этом многие считают, что вместо Байдена демократы сделают ставку на Камалу Харрис, которой будет только 57 лет.

Однако окружение президента в последние дни не раз заявляло, что Байден готов к переизбранию.

«Единственное, что я слышал от него, — это то, что он планирует снова баллотироваться… И я этому рад», — отметил бывший сенатор-демократ Крис Додд.

Опасения Демократической партии связаны также с тем, что в последнее время рейтинг Байдена начал снижаться. Сейчас его действия в качестве президента страны положительно оценивают меньше половины населения — по данным ноябрьского опроса, речь идет о 38% избирателей.

При этом издание подчеркнуло, что официальные лица демократов поддержат Байдена на раннем этапе, если он решит участвовать в выборах 2024 года.