Мир 04 марта 2024, 20:38 Гендиректор МАГАТЭ встретится с российской делегацией в Сочи Гендиректор МАГАТЭ Гросси 6 марта обсудит в Сочи ситуацию на ЗАЭС РИА «Новости»

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует 5 марта вылететь в Сочи для консультаций с российской делегацией по Запорожской АЭС. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, переговоры между сторонами запланированы на 6 марта. Также представитель российской стороны прокомментировал заявление Гросси по поводу его намерения встретиться с Владимиром Путиным.

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Дипломат отметил, что, в соответствии с существующей практикой, «информация на сей счет должна исходить от пресс-службы президента, если и когда она сочтет это целесообразным и своевременным сделать такое объявление».

Ранее сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции приступили к ремонту первого энергоблока. Там выполнят весь комплекс ремонтно-восстановительных работ. Особое внимание уделят всем дизель-генераторам и оборудованию систем безопасности.