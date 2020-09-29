Пашинян призвал Меркель «обуздать» Турцию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он попросил ее «обуздать» агрессивное поведение Турции в Нагорном Карабахе.

«Пашинян отметил, что с начала июльских событий Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе. Он призвал канцлера Германии приложить все усилия для обуздания агрессивного и деструктивного поведения Турции и недопущения ее вовлечения в регион», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы правительства Армении.

Меркель заявила, что никакого другого варианта решения конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахе, кроме мирного, не существует. Она выразила «глубокую озабоченность» сложившейся в регионе ситуацией. Канцлер Германии подчеркнула необходимость вернуться к мирному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Ереван и Баку начали военные действия и обвинили друг друга в агрессии.

Ранее глава правящей в Армении парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что Ереван может заключить с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой военно-политический союз на фоне конфликта с Азербайджаном.