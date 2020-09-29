Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы обвинил Армению в оккупации 20% азербайджанской территории и заявил, что никаких мирных переговоров по Карабаху сейчас нет.

«Сегодняшнее руководство Армении во главе с премьер-министром господином Пашиняном делает совершенно абсурдные заявления по переговорному процессу, чем его буквально уничтожают. И сегодня никакого мирного процесса, мирных переговоров нет», — заявил Бюльбюль-оглы в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что конфликт разгорелся из-за оккупации Арменией 20% Азербайджана. По его словам, война будет продолжаться, пока этот вопрос не решат.

Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян во время беседы с «Известиями» заявил, что сейчас речи о мирных переговорах нет. Он добавил, что такого напряжения в Нагорном Карабахе не было с 1990-х годов.

Отношения между Арменией и Азербайджаном обострились 27 сентября. Стороны начали боевые действия на линии соприкосновения и обвинили друг друга в агрессии. Турция открыто поддержала в этом конфликте Азербайджан.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян ранее заявил, что Баку атаковал армянский город Варденис при помощи турецкого беспилотника. По словам главы ведомства, пострадали мирные жители.