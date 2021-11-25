Байдену удалили потенциально опасную аденому

Врачи прооперировали президента Соединенных Штатов Джо Байдена: ему удалили потенциально предраковую, но доброкачественную трубчатую аденому. Новообразование обнаружили во время колоноскопии. Об этом сообщил врач Белого дома Кевин О’Коннор.

«У президента Байдена был удален из восходящей кишки трехмиллиметровый доброкачественный на вид полип. <…> Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома», — приводит РИА «Новости» текст пресс-релиза О’Коннора, который опубликовали с согласия американского лидера.

Врач уточнил, что это новообразование схоже с полипом, который Байдену удалили в 2008 году. По словам О’Коннора, трубчатая аденома растет медленно и считается потенциально опасной, однако сейчас никакого дополнительного вмешательства президенту США не требуется. Ему рекомендовали пройти повторную колоноскопию через семь-десять лет.

Как говорится в пресс-релизе, во время операции Байден находился под наркозом. Тогда он передал свои полномочия полномочия вице-президенту Камале Харрис.