13 марта 2024, 22:51
Байдену рассказали про интервью Путина журналисту Киселеву
Президента США Джо Байден проинформировали об интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Вашингтон считает безответственными высказывания в части ядерных сил, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее процитировали РИА «Новости».
Она отметила, что в интервью Путин цитировал российскую ядерную доктрину потому, что ему задали этот вопрос.
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«Тем не менее российская ядерная риторика была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта», — сказала Жан-Пьер.
Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что РФ готова к ядерной войне. По его словам, ядерная триада России превзошла американскую — одну из двух сильнейших в мире. Глава государства также отметил, что Байден осознает последствия.
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