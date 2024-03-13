Мир 13 марта 2024, 22:51 Байдену рассказали про интервью Путина журналисту Киселеву РИА «Новости»

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Президента США Джо Байден проинформировали об интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Вашингтон считает безответственными высказывания в части ядерных сил, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее процитировали РИА «Новости».

Она отметила, что в интервью Путин цитировал российскую ядерную доктрину потому, что ему задали этот вопрос.

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«Тем не менее российская ядерная риторика была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта», — сказала Жан-Пьер.

Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что РФ готова к ядерной войне. По его словам, ядерная триада России превзошла американскую — одну из двух сильнейших в мире. Глава государства также отметил, что Байден осознает последствия.