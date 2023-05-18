Мир 18 мая 2023, 18:48 Байдену пригрозили импичментом в Республиканской партии Республиканка Грин хочет внести в конгресс проект об импичменте президенту США Байдену The White House

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Член американской палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила о намерении внести на рассмотрение в конгресс законопроект о импичменте президенту США Джо Байдену. Об этом сообщило РИА «Новости».

По ее словам, президент систематически работает над разрушением США с 20 января 2021 года. Республиканка заявила, что Байден сознательно подвергает угрозе нацбезопасность страны. Кроме того, он не обеспечивает должным образом соблюдение законодательных норм иммиграции и защиту границы с Мексикой. Результатом проводимой им политики стало «вторжение» порядка шести миллионов мигрантов из 170 стран на территорию США.

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«Байден явно нарушил свой конституционный долг, и он является прямой угрозой для нашей нацбезопасности», — высказалась она.

Кроме того, США переживают непростые времена, так как стране грозит дефолт из-за государственного долга. Байден заявлял, что планирует договориться с представителями Республиканской партии о повышении потолка госдолга. В противном случае ситуация обернется катастрофой для американской экономики и народа, уточнил президент.