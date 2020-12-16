Байдену посоветовали не повторять ошибок Обамы в отношениях с РФ

Избранному президенту США Джо Байдену не следует повторять ошибок экс-главы Белого дома Барака Обамы в отношениях с Россией. Американского лидера призвали не смотреть на Москву снисходительно.

Совет Байдену дала бывшая помощница президента Дональда Трампа и экс-директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл. Ее слова привела газета The New York Times.

«Обама относился к России с большим пренебрежением. Называл ее региональной державой», — напомнила политик. Она подчеркнула, что в администрации Обамы не хотели думать о России «слишком много». Байдену, по мнению Хилл, следует придерживаться другого подхода.

С момента президентства Барака Обамы, по мнению экс-помощницы Трампа, мир изменился кардинальным образом. И новому американскому правительству «придется думать по-другому».

Джо Байдена признали победителем на выборах президента США. По итогам голосования выборщиков он набрал 306 голосов при 270 необходимых для победы. Озвученный результат утвердят 6 января, а инаугурация Байдена намечена на 20-е число.