Мир 20 февраля 2023, 11:29 Центральные улицы Киева перекрыли из-за приезда иностранной делегации «Страна.ua»: в центре Киева перекрыли улицы из-за приезда иностранной делегации Викимедиа

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Некоторые улицы перекрыли в центре Киева утром 20 февраля. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Речь идет о закрытии Шулявского моста, Воздухофлотского моста, проспекта Берестейского, из-за чего в этих районах образовалась пробка. Также говорится о перекрытии улицы Гетьмана, бульвара Леси Украинки и проспекта Победы.

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Очевидцы сообщили о прибытии крупной иностранной делегации в Киев. В частности, речь идет об автобусах у посольства США.

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