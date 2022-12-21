Мир 21 декабря 2022, 21:42 Байдена уличили во лжи о создании миллиона новых рабочих мест в США Ведущий Fox News Карлсон обвинил Байдена во лжи о создании миллиона новых рабочих мест РИА «Новости»

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Администрация президента США Джо Байдена соврала, пообещав создать миллион новых рабочих мест в стране. С таким заявлением выступил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Как можно создать миллион рабочих мест при отрицательном росте? Это магия какая-то! Как такое возможно? Основываясь на этом и на ряде других факторов, они победили, сейчас они контролируют сенат. А теперь мы узнаем правду», — отметил он.

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Как уточнил телеведущий, во втором квартале 2022 года вакансий стало больше всего на 10 тысяч. Он сослался на данные Федерального резервного банка Филадельфии. Карлсон подчеркнул, что речь идет не об ошибке округления или небольшой математической погрешности. Руководство страны просто лгало.

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«Это все равно, что заявить, что у вас есть миллион долларов, хотя на деле у вас всего 10 тысяч. Это как назвать себя богачом, будучи банкротом. Это ложь», — заключил журналист.

Ранее он высказывался о миграционном кризисе в США. Карлсон заявлял, что скопление людей на южной границе стало вторжением в страну.