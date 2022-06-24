Байдена поймали на лжи о влиянии России на инфляцию в США

Федеральная резервная система США видела резкий рост инфляции еще до начала проведения Россией специальной военной операции. Как сообщило РИА «Новости», об этом на заседании Сената заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

С вопросом о росте цен к нему обратился республиканец Билл Хагерти, который напомнил, что за 2021 год, когда президент Джо Байден уже занимал пост главы государства, инфляция выросла с 1,4% до 7%. Но сейчас американский лидер объясняет рост цен влиянием России.

«Инфляция определенной была высокой», — заявил Пауэлл, пояснив, что рост начался еще до событий на Украине.

Сенатор Хагерти подчеркнул, что это очередное свидетельство провальной экономической политики Белого дома и перекладывание ответственности на Россию.

Ранее президент США Джо Байден, комментируя данные об инфляции, объяснил рост цен «путинским подорожанием». По его словам, США никогда не сталкивались ни с чем подобным.