12 июля 2023, 19:04
Эрдоган заявил о желании как можно быстрее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО
Президент Турции Эрдоган: страна желает быстро одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика желает как можно быстрее одобрить заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Однако сделать это может парламент, который сейчас закрыт. Такое заявление турецкий глава сделал на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Вильнюсе. Его слова передал ТАСС.
«Есть дорожная карта, которую шведские власти нам предоставят. После этого мы передадим ее в парламент. Но сейчас он закрыт», — сказал Эрдоган.
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После этого он пообещал, что спикер вынесет этот вопрос на первое место, когда парламент откроется.
Ранее Эрдоган поставил условие: вступление Швеции в НАТО будет возможно только после того, как Турцию примут в Евросоюз, напомнил RT. После этого шведы заявили, что согласны поддержать турков на пути в ЕС.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания Эрдогана, заявил, что республику в Европе видеть не хотят. Он посоветовал турецким властям снять розовые очки.
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