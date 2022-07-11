Байдена назвали старым для второго президентского срока

Возраст президента США Джо Байдена становится «неудобной проблемой» для его команды и партии, написал обозреватель газеты The New York Times Питер Бейкер. Главе Белого дома 79 лет.

Как отметил Бейкер в своей статье, в частности это связано с планами Байдена баллотироваться на второй срок. Обозреватель отметил, что уровень энергии главы Белого дома, хотя и впечатляющий для человека его возраста, уже не тот, что был раньше.

Байден, как заметил журналист, заметно постарел за последние годы: при ходьбе он часто шаркает, а в ходе публичных выступлений запинается. Из-за этого помощники беспокоятся, чтобы президент нигде не споткнулся, и, «затаив дыхание», наблюдают, справится ли он с речью, не допустив очередную ошибки или оговорку.

Белый дом, по информации Бейкера, намерен оградить Байдена от незапланированного общения с журналистами. С момента инаугурации он провел 16 пресс-конференций, отмечается в статье. Если сравнивать это количество с числом выступлений предыдущих глав государства, то оно вдвое меньше.

Один из последних конфузов, который произошел с Байденом, случился в ходе поздравления американцев с Днем независимости. Президент страны забыл фразу «Боже, благослови Америку», которая традиционно звучит в конце подобных выступлений. На помощь Байдену пришла его жена Джилл, она дважды прошептала, чтобы супруг сказал заветные слова. Но вместо этого президент США передал микрофон ей, чтобы она завершила его речь.