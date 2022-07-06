Забывшего традиционные слова на День независимости Байдена спасла жена

Фраза «Боже, благослови Америку» вылетела из головы президента США во время поздравления с Днем независимости. На помощь американскому лидеру пришла его жена Джилл, которая дважды прошептала, чтобы супруг сказал заветные слова. Но вместо этого Байден передал микрофон ей, чтобы она завершила его речь.

Конфуз не остался без внимания политических противников президента-демократа. Как сообщил телеканал Sky News, пресс-секретарь сенатора республиканца Теда Круза Стив Гест назвал финал выступления Байдена «душераздирающим».

«На это было больно смотреть. Джилл напомнила Байдену сказать „Боже, благослови Америку“ на выступлении 4 июля. Это было очень неприятно», — подчеркнул он.

Пользователи социальных сетей отметили, что Байден снова потерялся в пространстве, но жена бросилась его спасать.