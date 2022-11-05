Байдена назвали прогнившим политиком и призвали к его отставке — СМИ | 360°

Мир 05 ноября 2022, 04:13 Байдена назвали прогнившим политиком и призвали к его отставке — СМИ American Thinker: мозг Байдена разлагается, ему пора в отставку Президент США Джо Байден / РИА "Новости"

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Президент США Джо Байден потерял связь с реальностью, его мозг разлагается, заявила автор портала American Thinker Андреа Уидбург и призвала отправить главу Белого дома в отставку. Она собрала самые яркие оплошности Байдена, свидетельствующие о его умственной деградации.

«В последние пару дней мы увидели, что мозг Байдена разлагается, в то время как его тело продолжает жить. Говоря в микрофон в режиме реального времени, он лжет, выдумывает факты из „собственной жизни“ и несет непонятную чушь», — заявила Уидбург.

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Автор упомянула, что надежды демократов на победе в выборах мифичны, при этом выступления Байдена усугубляют ситуацию. Уидбург назвала нынешнего президента Соединенных Штатов «коррумпированным до мозга костей, прогнившим и недееспособным».

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Из самого известного — Байден перепутал конфликты в Ираке и Украине, «забыл» причину смерти собственного сына. Автор указала, что газета The New York Times поддержала президента, заявив, что он просто виновен в случайной «словесной путанице».