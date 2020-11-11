Байдена лишили 20 голосов и предварительной победы

Кандидат в президенты США Джо Байден остался без 20 голосов выборщиков. Теперь, по предварительным результатам, у политика 259 голосов при необходимых для победы 270-ти.

Согласно данным агрегатора политических опросов RealClearPolitics, сейчас Байден располагает 259 голосами. Из предварительного результата были убраны 20 голосов выборщиков от штата Пенсильвания. У Дональда Трампа, как и раньше, насчитывается 214 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов.

Американские штаты Аризона, Джорджия, Аляска и Северная Каролина считаются «колеблющимися». Теперь в их число входит и Пенсильвания, где подсчитано 97% бюллетеней. Пока Байден лидирует с 49,8%, а на счету Трампа — 49,1%.

Ранее штаб Трампа подал иски в Аризоне и Пенсильвании. В документах заявляется о фальсификации при подсчете голосов. Штаб президента считает, что нарушения были допущены во время подсчета голосов, присланных по почте.

Джо Байден 7 ноября объявил себя новым президентом США. При этом Трамп заявил, что будет добиваться пересмотра подсчета голосов. Само голосование прошло в США 4 ноября.