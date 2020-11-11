Байден обогнал Трампа на 5 млн голосов

Выборы в США завершились еще 3 ноября, но результат до сих пор не объявлен, так как избиркомы досчитывают голоса тех, кто решил проголосовать по почте. На данный момент, отрыв кандидата от демократов Джо Байдена от действующего президента Дональда Трампа превысил пять миллионов голосов.

Согласно данным о подсчете бюллетеней, за кандидата от демократов проголосовали 77 033 649 американцев, а за действующего президента — 71 961 860 человек.

Таким образом, у Байдена 50,8% голосов и 290 выборщиков против 47,5% голосов у Трампа и 214 выборщиков.

Ранее появилась инфомация о том, что у демократа отобрали 20 голосов выборщиков, из-за чего он лишился «победы». Но агрегатор политических опросов RealClearPolitics, на который ссылались СМИ, позднее выпустил опровержение, отметив, что эти данные не соответствуют действительности.

Джо Байден 7 ноября объявил себя новым президентом США. При этом Трамп заявил, что будет добиваться пересмотра подсчета голосов. Само голосование прошло в США 4 ноября.