Президент США Джо Байден вступил в «словесную войну» с Евросоюзом, пришедшим в ярость из-за того, что его не поставили в известность о предстоящей встрече глав Соединенных Штатов и России. Об этом говорится в материале газеты Daily Express.

В среду Байден начал свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне, отметил автор статьи Кэллум Хор. Как утверждают лидеры Евросоюза, они «счастливы» приезду президента США, однако, согласно ряду сообщений, политики имеют разные взгляды по многим вопросам, пояснил публицист.

«Они (США — прим. ред.) не уведомили нас о том, что собираются объявить о проведении саммита с Путиным», — приводятся в статье слова одного из европейских чиновников.

Это решение, как подчеркнул Хор, разозлило Брюссель. Также автор статьи обратил внимание, что Байден так и не назначил американского посла в ЕС. В итоге у некоторых европейских стран появилось ощущение, что Евросоюзу нужно продемонстрировать «стратегическую независимость» от НАТО, отметил публицист.

Хор также привел слова другого высокопоставленного чиновника, по мнению которого, из-за этих разногласий Европе «следует пойти своим путем».

Переговоры Байдена и Путина пройдут 16 июня в Женеве. Перед визитом в Швейцарию американский лидер должен провести встречу с британским премьером Борисом Джонсоном, а также саммит G7 и саммит США-НАТО. Во время выступления на военной базе в Великобритании Байден пообещал дать понять российскому коллеге, что «США вернулись».