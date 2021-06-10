Байден пообещал дать понять Путину, что «США вернулись»
Американский лидер Джо Байден пообещал дать понять президенту России Владимиру Путину, что «США вернулись». Об этом он заявил во время выступления на военной базе в Великобритании.
По словам Байдена, он уже начал свое зарубежное турне, в рамках которого проведет переговоры с Путиным. Глава Вашингтона заявил, что на всех этапах поездки даст понять: «США вернулись».
«Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», — пояснил Байден. Трансляцию выступления вели на YouTube-канале Белого дома.
При этом президент добавил, что США не стремятся конфликтовать с Россией. Власти хотят добиться стабильных и предсказуемых отношений.
«Наши страны несут огромную ответственность, в том числе по обеспечению стратегической стабильности. Я самым серьезным образом рассматриваю эту ответственность. Но я ясно заявил, что США ответят серьезным образом, если российское правительство будет вовлечено в наносящую ущерб деятельность», — заключил Байден.
Переговоры Байдена и Путина пройдут 16 июня в Женеве. Перед визитом в Швейцарию американский лидер должен провести встречу с британским премьером Борисом Джонсоном, а также саммит G7 и саммит США-НАТО.