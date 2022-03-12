В США выступили против передачи польских истребителей МиГ-29 Украине. Вето наложил лично американский президент Джо Байден, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

В Соединенных Штатах приняли такое решение, чтобы не допустить еще больше эскалации украинского конфликта и не провоцировать президента РФ Владимира Путина.

Авторы материала упрекнули Байдена в слабости в противостоянии России и выступили за более четкую демонстрацию США готовности к сдерживанию России.

Действия американской стороны в WSJ назвали сигналом РФ: якобы стране некого опасаться. Тактику Байдена журналисты сравнили с ситуацией в Афганистане, где в итоге победу одержало движение «Талибан»*.

Ранее Минфин США заявил, что американцам разрешили предоставлять гуманитарную помощь ДНР и ЛНР.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.