Мир 20 ноября 2022, 23:09 Байден заявил об «эпидемии» вооруженного насилия в США Байден: мы должны ответить на эпидемию вооруженного насилия в США РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден прокомментировал стрельбу в ночном клубе в городе Колорадо-Спрингс, в результате которой погибли пять человек. По его словам, США захлестнула волна насилия, и власти должны с этим бороться. Его слова опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Мы должны ответить на эпидемию… в виде насилия с применением огнестрельного оружия», — подчеркнул Байден.

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По мнению главы Белого дома, вооруженное насилие имеет разрушительный эффект для общества. Президент США подтвердил, что жертвами инцидента в ночном клубе, который произошел в ночь на 20 ноября, стали пять человек.

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Еще 18 получили ранения. Байден выразил соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Власти США пытаются ужесточить контроль за оборотом оружия в стране, однако оно незаконно попадает в руки преступников или психически неуравновешенных лиц.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в средней школе Ingraham в Сиэтле штата Вашингтон. Ранение получил один человек.