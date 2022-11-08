Неизвестный открыл стрельбу в средней школе Сиэтла | 360°

Мир 08 ноября 2022, 23:37 Неизвестный открыл стрельбу в средней школе Сиэтла Полиция Сиэтла сообщила о стрельбе в средней школе Ingraham в США Pxhere

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Утром 8 ноября неизвестный открыл огонь в средней школе Ingraham в Сиэтле штата Вашингтон в США. Об этом сообщили в городском департаменте полиции в Twitter.

Предварительно, ранен один человек. Правоохранители оцепили здание школы. В городском департаменте полиции отметили, что родственники учеников могут встретить их у отдельных входов, однако ребят пока не отпустили с занятий.

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Представители учебного заведения обратились к сотрудникам и семьям подростков.

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«Сегодня утром в нашей школе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Кампус находится в безопасности и в настоящее время заблокирован. Полиция Сиэтла находится на месте происшествия и сотрудничает с районной командой безопасности», — отметили в сообщении.

Также в школе добавили, что все занятия 9 ноября отменили.

Накануне в Москве скончалась женщина, которая пострадала во время стрельбы в ижевской школе. В результате число погибших выросло до 18. После происшествия женщину спецбортом МЧС транспортировали в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжелом состоянии. Врачи больше месяца боролись за жизнь пострадавшей, однако спасти ее не удалось.

ЧП в Ижевске произошло в сентябре. В результате стрельбы среди погибших оказались 11 школьников, сообщило RT.