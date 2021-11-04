Байден заявил о своей озабоченности из-за покупки Турцией систем С-400

Президент США Джозеф Байден заявил на саммите G20 в Риме своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, что весьма озабочен покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400.

Свою позицию американский лидер донес «предельно четко» в контексте участия Турции в программе закупки истребителей F-35. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, которого процитировало РИА «Новости».

«Президент Байден вновь подтвердил наше партнерство и важность Турции как партнера по НАТО. В то же время на этой встрече президент донес до турецкого лидера нашу обеспокоенность в связи с фактом наличия у Турции российских систем С-400», — сказал он.

По возвращении домой Реджеп Эрдоган сказал журналистам АirforсеМag, что во время беседы Байден пообещал сделать все возможное в целях возобновления продажи истребителей F-35 и комплектов модернизации Турции за шесть миллиардов долларов.

Однако в Конгрессе опасаются, что Анкара будет изучать уязвимости истребителя пятого поколения F-35 для российского ЗРК С-400.

По данным директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, комплексы ПВО С-4 пользуются наибольшим спросом у зарубежных покупателей.